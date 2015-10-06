​Задержан 24-летний азербайджанец, подозреваемый в убийстве чемпиона Европы

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ По подозрению в убийстве украинского мастера спорта международного класса по тайскому боксу, чемпиона Европы Сергея Лащенко задержан 24-летний уроженец Азербайджана Гасанов Бабек Дамир-оглы.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, задержание прошло по дороге в УФМС, куда Гасанов пытался доставить документы для получения российского гражданства.

В задержании участвовали сотрудники Интерпола. По их данным Гасанов сразу после убийства боксера в Одессе уехал в город на Неве.

Убийство чемпиона Европы Сергея Лащенко произошло в апреле 2015 года. По данным следствия, Сергей Лащенко повздорил в ресторане с компанией незнакомцев, которые открыто ранили его из огнестрельного оружия. Чемпиона доставили в Еврейскую больницу Одессы, куда таrже направились не простившие обиды приезжие из Азербайджана. Именно на территории больницы произошла кровавая развязка: по Сергею Лащенко и его друзьям нападавшие открыли огонь. Чемпион получил ранение в сонную артерию, от чего умер практически сразу, двое его друзей получили тяжелые ранения.