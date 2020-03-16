​AZAL: Граждане Азербайджана вернулись из Стамбула на родину

В связи с решением о временном прекращении авиасообщений между Азербайджаном и Турцией национальный авиаперевозчик Азербайджана по поручению правительства 16 марта осуществил еще один чартерный рейс Баку-Стамбул-Баку для возвращения граждан Азербайджана, оставшихся на территории Турции.

Как сообщили Report из пресс-службы AZAL, этим самолетом из Стамбула, который приземлился в Баку в 22:04, на родину были доставлены 237 граждан Азербайджана.

Напомним, что ранее, 15 марта, из Стамбула в Баку было доставлено 474 гражданина Азербайджана.

Как сообщалось ранее, с целью оперативного реагирования на возможные обращения проживающих, обучающихся или временно находящихся наших граждан в Турции при Посольстве и Генконсульства Азербайджана создана «горячая линия»: +90537 282 67 40.