Азад Рагимов: Инцидент, в ходе которого пострадали три австрийские спортсменки, расследуется

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "На данный момент следственные органы занимаются расследованием инцидента, в ходе которого пострадали три австрийские спортсменки".

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня журналистам министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

Он отметил, что две австрийские спортсменки получили легкие травмы, а третья была вчера госпитализирована в Австрию. "Азербайджан поддержал ее лечение. Посольство Азербайджана в Австрии оказывает всю возможную помощь и поддерживает пострадавшую", - заявил министр.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день ее состояние стабильное и сегодня спортсменка будет прооперирована.