Аяз Сафаров и Шахин Лалаев обжаловали арест в Екатеринбурге

Аяз Сафаров и Шахин Лалаев, которых обвиняют якобы в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге, обжаловали решение о заключении их под стражу.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу 8 азербайджанцев - Аяза, Акифа, Мазахира, Камала и Бакира Сафаровых, Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова. Акиф Сафаров ранее также обжаловал решение об аресте.

"Относительно Аяза Сафарова и Шахин Лалаев от адвокатов поступили апелляционные жалобы", - сказала собеседница агентства.

Аяз Сафаров и Шахин Лалаев арестованы до 19 июля включительно.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли. Они были похоронены 1 июля в Агджабеди.

МИД Азербайджана неоднократно выступал с заявлениями, в которых требовал от российской стороны провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновников этого недопустимого акта насилия. В связи с данным инцидентом в МИД Азербайджана вызывались временный поверенный в делах России, а также посол РФ в Баку, им был выражен резкий протест в связи со случившимся. Кроме этого, Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по семи статьям, в том числе убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом; убийство двух или более лиц; превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия и др. Ведение предварительного следствия поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана. Кроме этого, создана следственная группа, проводятся активные следственные действия.