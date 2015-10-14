AXA MBASK подал в суд на General-Auto-Company

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество (ОАО) страховая компания AXA MBASK подала в суд на фирму General-Auto-Company.

Как сообщает Report, ОАО выдвинуло требование о возвращении денег в суброгационном порядке.

2-й Бакинский административно-экономический суд удовлетворил иск.

Фирма General-Auto-Company подала апелляционную жалобу на решение суда. Дело будет рассмотрено в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что страховая компания AXA MBASK начала функционировать с 1992 года и является первой частной страховой компанией независимого Азербайджана.

Фирма General-Auto-Company является дистрибьютором компании General Company, учрежденной в 1908 году в США.