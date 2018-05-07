Автомобили, оккупировавшие в Баку тротуары - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ В Баку захват автомобилями тротуаров для прохожих стал обычным явлением.

Наблюдения сотрудника Report, проведенные в различных частях столицы, показали, что проблема все еще не решена.

Автомобили на пешеходных тротуарах встречаются чаще всего в Сабаильском и Насиминском районах.

Достаточно пройтись по центральной улице Толстого, чтобы наблюдать эту картину. На улице же Аждара Ибрагимова тротуары полностью заполонены автомобилями.

По ночам, особенно посетители ресторанов, пользуясь отсутствием контроля, паркуют автомобили на тротуаре на улице Низами и перед Азербайджанским государственным русским драматическим театром им. Самеда Вургуна.

Ответственные за парковку на данных местах в дневные часы объясняют заполнение тротуаров странными причинами. Они связывают это с большим количеством автомобилей в городе и отсутствием мест для парковки, особенно в центре.

Пешеходы же всерьез страдают от этой ситуации и выражают недовольство. По их мнению, в отношении паркующихся на тротуарах должно применяться серьезное общественное порицание.

Туристы из Европы также удивляются паркованием автомобилей на пешеходных дорожках. По их словам, в Европе паркующиеся на тротуарах водители серьезно штрафуются. Туристы говорят, что подобных явлений не имеется в европейских странах.

Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов сказал Report, что проблема заполнения тротуаров автомобилями всегда находится в центре внимания: "Нужно признаться, что сегодня нарушение правил остановки, стоянки приводит к возникновению искусственной плотности и пробок. Безусловно, нами принимаются действенные меры и будут приниматься в будущем. Если мы не будем принимать меры в этом направлении, скорее всего, движение в Баку остановится. Нужно признать это".

Он сказал, что водители сами должны следовать правилам парковки, остановки и стоянки: "Водители должны следовать предписаниям закона без вмешательства дорожной полиции. Сегодня парковка автомобилей на предназначенных для пешеходов тротуарах, на пересечении дорог, на зебре, в целом в запрещенных местах приводит к сужению дороги. А это препятствует движению других автомобилей, проезжающих по территории. В правилах есть конкретные требования и штрафы в связи с остановкой и стоянкой. При проведении мероприятий административного взыскания за оккупацию автобусных остановок выписывается штраф в размере 40 манатов. Водители, остановившие автомобили в запрещенных местах, штрафуются на 20 манатов".

По словам В.Асадова, сейчас одна из серьезных проблем в Баку - незаконная оккупация автобусных остановок: "Захват этих остановок водителями такси также создает для нас большие проблемы. Такой водитель штрафуется. Это создает проблемы для посадки и высадки пассажиров, к тому же сужается дорога. В последнее время вопрос с остановкой и стоянкой разрешился. То есть на более чем 70 улицах и проспектах есть более 300 мест для парковки. Кроме того, в Баку есть более 7 подземных автомобильных парковок, что создает условие для парковки более десятков тысяч автомобилей".