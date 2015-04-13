 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Автомобиль врезался в ограждение, водитель скончался на месте

    Водитель оказался зажатым в деформированном автомобиле

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В городе Кюрдамир легковой автомобиль марки ВАЗ врезался в ограждение на обочине дороги. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), к месту происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы. При оценке оперативной обстановки на месте события выяснилось, что водитель скончался на месте ДТП. Его тело оказалось зажатым в деформированном автомобиле. Спасатели извлекли тело из деформированного автомобиля и передали в соответствующие органы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi