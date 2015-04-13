​Автомобиль врезался в ограждение, водитель скончался на месте

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В городе Кюрдамир легковой автомобиль марки ВАЗ врезался в ограждение на обочине дороги. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), к месту происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы. При оценке оперативной обстановки на месте события выяснилось, что водитель скончался на месте ДТП. Его тело оказалось зажатым в деформированном автомобиле. Спасатели извлекли тело из деформированного автомобиля и передали в соответствующие органы.