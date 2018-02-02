Автомобиль въехал в толпу в центре Шанхая

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ 18 человек пострадали в результате наезда фургона на пешеходов в туристическом центре китайского Шанхая.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

инцидент произошел перед кофейней Starbucks в районе Хуанпу около 9:00 (5:00 по бакинскому времени).

Автомобиль, по неизвестной причине выехал на тротуар и врезался в толпу прохожих. По некоторым данным, внутри фургона находились газовые баллоны, которые воспламенились после ДТП.