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    Автомобиль въехал в толпу в центре Шанхая

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ 18 человек пострадали в результате наезда фургона на пешеходов в туристическом центре китайского Шанхая.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

    инцидент произошел перед кофейней Starbucks в районе Хуанпу около 9:00 (5:00 по бакинскому времени).

    Автомобиль, по неизвестной причине выехал на тротуар и врезался в толпу прохожих. По некоторым данным, внутри фургона находились газовые баллоны, которые воспламенились после ДТП.

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