Автомобиль столкнулся с проезжавшим на красный свет мопедом - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль столкнулся с мопедом, проезжавшим дорогу на красный свет.

Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в Насиминском районе столицы.

Так, Панах Низами оглу Гулиев 1997 г.р., работающий курьером на своем мопеде, на улице Самеда Вургуна проехал дорогу на красный свет. В этот момент в мопед врезался ехавший на зеленый свет автомобиль марки "Лада Приора" с государственным регистрационным знаком 99-XL-071, управляемый Ильгаром Адиль оглу Гулиевым 1988 г.р. В результате авария мопед врезался в тротуар и пришел в негодность. Водитель мопеда П. Гулиев получил серьезные травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля И. Гулиев сказал в интервью Report, что управлявший мопедом мужчина не отреагировал на движение его автомобиля: "То есть он заведомо внезапно выехал на дорогу".

На территорию прибыли сотрудники Дорожно-патрульной службы. Расследование продолжается.