Автомобиль снес фонарный столб и врезался в дерево в центре Азербайджана - ФОТО

В Агдамском районе, расположенном в центральной части Азербайджана, произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает западный центр Report, житель села Гузанлы района Джейхун Гурбанов Ашраф оглу 1990 года рождения, находившийся за рулем автомобиля "Нива", потерял управление транспортным средством и врезался сначала в фонарный столб, а затем в дерево.

В результате происшествия в селе Имамгулубейли Агдамского района травмы получили водитель и пассажир житель села Джаирли Бардинского района Ибадов Матлаб Сулейман оглу 1980 года рождения.

Поначалу пострадавших разместили в Агдамской центральной районной больнице, однако, позже они были переведены в Бардинскую центральную районную больниу.

Состояние пострадавших в ДТП оценивается как средней степени тяжести.

По факту ведется разбирательство.