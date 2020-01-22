Автомобиль сети маркетов Bazarstore насмерть сбил пешехода

В Гаджигабуле произошла дорожная авария со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцидент произошел 21 января около 19 часов вечера на отрезке пограничной дороги Баку-Газах-Грузия, пролегающей по территории поселка Падар Гаджигабульского района.

Житель города Хырдалан Ниджат Аббасов 1987 г.р. на автомобиле марки Hyundai H 100, принадлежащем ООО Bazarstore, которой он управлял по доверенности, сбил насмерть мужчину, личность которого пока не удалось установить.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР, ведется следствие.