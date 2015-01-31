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    ​Автомобиль сбил студентку

    Она получила черепно-мозговую травму

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ На территории села Кергелан Лянкяранского района произошло ДТП, в результате которого 18-летняя Алинур Шабнам Аловсат гызы получила тяжелые травмы. Как сообщает Report,  она была сбита неизвестной машиной. Водитель, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия. Пострадавшая с переломами нижних конечностей и черепно-мозговой травмой была доставлена в центральную больницу Лянкярана.

    Отметим что, Ш.Алинур является студенткой Лянкяранского гуманитарного колледжа. 

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