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    Автомобиль сбил пешехода вблизи метростанции "Нефтчиляр"

    Водитель скрылся с места происшествия© Report.az

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку пешеход пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия.

    Как сообщает Report, инцидент произошел недалеко от метростанции "Нефтчиляр".

    Автомобиль марки Mercedes сбил Гараева Ильгара Вагиф оглу 1968 г.р., который пытался перейти дорогу перед Университетом "Хазар". Водитель скрылся с места происшествия.

    С помощью водителей такси пострадавший доставлен в больницу.

    По факту ведется расследование. 

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