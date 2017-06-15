Автомобиль сбил пешехода вблизи метростанции "Нефтчиляр"

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Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку пешеход пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает Report, инцидент произошел недалеко от метростанции "Нефтчиляр".

Автомобиль марки Mercedes сбил Гараева Ильгара Вагиф оглу 1968 г.р., который пытался перейти дорогу перед Университетом "Хазар". Водитель скрылся с места происшествия.

С помощью водителей такси пострадавший доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.