Автомобиль сбил мужчину с ограниченными умственными возможностями, после чего скрылся с места ДТП

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил мужчину с ограниченными умственными возможностями, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано на трассе Баку-Шемаха, на территории Бинагадинского района.

Согласно информации, идущего по обочине дороги Атакишиева Намига Фейруз оглу 1966 года рождения сбил автомобиль. Несмотря на то, что пешеход пострадал, водитель неизвестного автомобиля скрылся с места происшествия.

Н.Атакишиев был госпитализирован в больницу. Выяснилось, что он живет один на съемной квартире в Бинагадинском районе.

Отметим, что Н.Атакишиев является умственно отсталым.

По факту ведется расследование в правоохранительных органах.