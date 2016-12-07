Автомобиль сбил мужчину с ограниченными умственными возможностями, после чего скрылся с места ДТП

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил мужчину с ограниченными умственными возможностями, после чего скрылся с места происшествия.
Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано на трассе Баку-Шемаха, на территории Бинагадинского района.
Согласно информации, идущего по обочине дороги Атакишиева Намига Фейруз оглу 1966 года рождения сбил автомобиль. Несмотря на то, что пешеход пострадал, водитель неизвестного автомобиля скрылся с места происшествия.
Н.Атакишиев был госпитализирован в больницу. Выяснилось, что он живет один на съемной квартире в Бинагадинском районе.
Отметим, что Н.Атакишиев является умственно отсталым.
По факту ведется расследование в правоохранительных органах.
Crime News DepartmentАвтор новости
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