 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Автомобиль сбил мужчину с ограниченными умственными возможностями, после чего скрылся с места ДТП

    По факту ведется расследование в правоохранительных органах

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил мужчину с ограниченными умственными возможностями, после чего скрылся с места происшествия.

    Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано на трассе Баку-Шемаха, на территории Бинагадинского района.

    Согласно информации, идущего по обочине дороги Атакишиева Намига Фейруз оглу 1966 года рождения сбил автомобиль. Несмотря на то, что пешеход пострадал, водитель неизвестного автомобиля скрылся с места происшествия. 

    Н.Атакишиев был госпитализирован в больницу. Выяснилось, что он живет один на съемной квартире в Бинагадинском районе. 

    Отметим, что Н.Атакишиев является умственно отсталым. 

    По факту ведется расследование в правоохранительных органах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi