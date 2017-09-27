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    Автомобиль руководителя AzTV отвезен на штрафстоянку - ЭКСКЛЮЗИВ

    Причина этого в непогашенной задолженности по штрафам в размере 7 200 манатов

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Автомобиль руководителя ЗАО AzTV Арифа Алышанова был отвезен на штрафстоянку.

    Как сообщает Report, причина этого в непогашенной задолженности по штрафам.

    Так, принадлежащий А. Алышанову автомобиль марки Toyota Land Cruiser с государственным регистрационным знаком 99-AA-100 был остановлен сотрудниками дорожной полиции и ввиду неуплаченных долгов по штрафам в размере 7 200 манатов, протоколы которых были составлены в электронном порядке, был доставлен на штрафстоянку.

    По информации, автомобиль забрали со штрафстоянки и он уже находится у А. Алышанова.

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