Автомобиль руководителя AzTV отвезен на штрафстоянку - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Автомобиль руководителя ЗАО AzTV Арифа Алышанова был отвезен на штрафстоянку.

Как сообщает Report, причина этого в непогашенной задолженности по штрафам.

Так, принадлежащий А. Алышанову автомобиль марки Toyota Land Cruiser с государственным регистрационным знаком 99-AA-100 был остановлен сотрудниками дорожной полиции и ввиду неуплаченных долгов по штрафам в размере 7 200 манатов, протоколы которых были составлены в электронном порядке, был доставлен на штрафстоянку.

По информации, автомобиль забрали со штрафстоянки и он уже находится у А. Алышанова.