Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Автомобиль посольства Турции в Азербайджане попал в ДТП.
Как сообщает Report, авария произошла в Насиминском районе.
Согласно информации, автомобиль марки Lexus, принадлежащий посольству Турции в Азербайджане, столкнулся с автомобилем марки BMW, управляемым жительницей города Баку Саидой Шахбазовой.
В результате происшествия были повреждены оба автомобиля, водители покинули место происшествия.
По факту ведется расследование.
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