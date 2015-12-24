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    Автомобиль посольства Турции в Азербайджане попал в ДТП

    По факту ведется расследование

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Автомобиль посольства Турции в Азербайджане попал в ДТП. 

    Как сообщает Report, авария произошла в Насиминском районе.

    Согласно информации, автомобиль марки Lexus, принадлежащий посольству Турции в Азербайджане, столкнулся с автомобилем марки BMW, управляемым жительницей города Баку Саидой Шахбазовой. 

    В результате происшествия были повреждены оба автомобиля, водители покинули место происшествия. 

    По факту ведется расследование.

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