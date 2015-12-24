Автомобиль посольства Турции в Азербайджане попал в ДТП

24 декабря, 2015 17:42

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Автомобиль посольства Турции в Азербайджане попал в ДТП. Как сообщает Report, авария произошла в Насиминском районе. Согласно информации, автомобиль марки Lexus, принадлежащий посольству Турции в Азербайджане, столкнулся с автомобилем марки BMW, управляемым жительницей города Баку Саидой Шахбазовой. В результате происшествия были повреждены оба автомобиля, водители покинули место происшествия. По факту ведется расследование.