Автомобиль перегородил дорогу автобусу BakuBus - ВИДЕО

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Баку легковой автомобиль перегородил дорогу автобусу BakuBus и воспрепятствовал его передвижению.

Как сообщает Report, об этом сообщил заведующий отделом по связям с общественностью и просвещению Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, не обращая внимания на предупреждения водителя принадлежащего BakuBus маршрутного автобуса №1, выезжающего с остановки на проспекте Гара Гараева, мужчина, припарковавший свой автомобиль "Hyundai Sonata" с государственным регистрационным номером 99 EH-075, не отъехал с территории и этим задержал движение: "Несмотря на нарушение правил дорожного движения, он настаивал на своей правоте. Лишь после вмешательства пассажиров, водитель автомобиля "Hyundai Sonata" освободил дорогу. Данный инцидент в очередной раз показал, насколько необходим и эффективен общественный упрек и уместные замечания пассажиров в процессе управления общественным транспортом".

М.Агаев добавил, что в связи с фактом будет обращено в Государственную дорожную полицию.