Автомобиль ОАО "Азеравтойол" попал в аварию, один человек ранен

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Баку сотрудник ОАО "Азеравтойол" получил тяжелые травмы во время аварии.

Как сообщает Report, происшествие зафиксировано в Бинагадинском районе.

На территории, известной как "круг Карла Маркса", столкнулись грузовой автомобиль "Газель" и принадлежащий ОАО "Азеравтойол" служебный автомобиль, за рулем которого находился Юсифов Маариф Бахыш оглу 1963 г.р. В результате сотрудник ОАО М. Юсифов был госпитализирован с тяжелыми травмами.

К месту происшествия привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы. По предположениям, инициатором аварии стал грузовой автомобиль "Газель". Водитель, проигнорировав требования знака STOP, въехал на круг и продолжил движение. В результате произошло ДТП.

По факту ведется расследование.