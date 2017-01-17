Автомобиль исполнительной власти города Баку сбил пешехода

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Автомобиль исполнительной власти города Баку сбил 35-летнего мужчину.

Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано на территории Сабаильского района.

Согласно информации, на улице Азиза Алиева автомобиль марки Hyundai, управляемый Рашадом Исмаиловым 1982 года рождения, сбил переходившего дорогу Сарвана Мехдиева 1981 года рождения. Пострадавший был доставлен в Городскую клиническую больницу №1.

Отметим, что водитель автомобиля марки Hyundai Р.Исмаилов работает в управлении строительства и планирования городской территории исполнительной власти города Баку, а управляемый им автомобиль является служебной машиной Бакинской ГИВ.

По факту ведется расследование.