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Автомобиль "Азерсун Холдинг" попал в аварию, столб ЛЭП упал на проезжую часть дороги - ВИДЕО

Автомобиль "Азерсун Холдинг" попал в аварию, упал столб ЛЭП - ВИДЕО

В Баку столкнулись два грузовика.

Как сообщает Report, инцидент произошел на проспекте Зии Буньядова.

Так, грузовой автомобиль марки "ЗИЛ-130", принадлежащий предприятию Бакинской городской электросети, столкнулся с автомобилем марки ISUZU, принадлежащем "Азерсун Холдинг". В результате пострадали оба автомобиль. Автомобиль марки "ЗИЛ", потерявший управление в результате силы удара, врезался в столб линии электропередач (ЛЭП) у обочины. Столб упал на проезжую часть, что привело к ограничению в движении транспорта на проспекте.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

По факту ведется расследование.

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