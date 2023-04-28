У жителя Масаллы обнаружены автомат "Калашникова" и наркотики

У жителя Масаллинского района обнаружены автомат Калашникова и наркотики.

У жителя Масаллинского района обнаружены автомат "Калашникова" и наркотики.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отдела полиции, был задержан ранее судимый, житель района Эмин Нуриев, который подозревается в незаконном обороте наркотиков и нелегальном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В ходе досмотра у него было обнаружено и изъято полкилограмма марихуаны. В результате проведенных оперативных мероприятий был обнаружен 1 автомат АК-74, 1 магазин к нему и 4 патрона, спрятанные Э.Нуриевым в заброшенном полуразрушенном здании на территории города Масаллы. По решению суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По факту продолжаются необходимые следственные действия.