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    Автобус сбил молодого парня на дороге в аэропорт

    Пострадавший доставлен в Клинический Медицинский Центр № 3© Report

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку на участке дороги, ведущей к аэропорту, автобус сбил пешехода.

    Report сообщает, что 17-летний Велиев Вюсал Тариэль оглы не воспользовавшись надземным переходом, пытался перейти дорогу в неположенном для пешеходов месте. Установленная скорость движения автомобилей на данном участке составляет 120 км/ч.

    В результате он был сбит пассажирским автобусом марки "Hyundai". Пострадавший доставлен в Клинический Медицинский Центр № 3.

    По факту ведется расследование в Управлении полиции Сабунчинского района.  

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