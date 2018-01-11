Автобус сбил молодого парня на дороге в аэропорт

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку на участке дороги, ведущей к аэропорту, автобус сбил пешехода.

Report сообщает, что 17-летний Велиев Вюсал Тариэль оглы не воспользовавшись надземным переходом, пытался перейти дорогу в неположенном для пешеходов месте. Установленная скорость движения автомобилей на данном участке составляет 120 км/ч.

В результате он был сбит пассажирским автобусом марки "Hyundai". Пострадавший доставлен в Клинический Медицинский Центр № 3.

По факту ведется расследование в Управлении полиции Сабунчинского района.