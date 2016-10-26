Автобус "BakuBus" сбил пожилую женщину

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Автобус ООО "BakuBus" сбил пожилую женщину.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Насиминском районе на пересечении улицы Мирали Гашгая и проспекта Азадлыг.

Так, принадлежащий ООО "BakuBus" пассажирский автобус №8 сбил пытавшуюся перейти улицу 73-летнюю Симузяр Мамедову. Получившая черепно-мозговую травму женщина была доставлена в больницу на машине скорой неотложной медицинской помощи.

По словам врачей, состояние пострадавшей расценивается как средней тяжести.

На место ДТП были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы. Выяснилось, что женщина вышла с территории паркинга и ударилась о правую сторону автобуса.

Факт ДТП подтвердили Report в Бакинском транспортном агентстве.

Как сообщили в ООО, на основании заключения сотрудников дорожной полиции в отношении водителя будут приняты необходимые меры: "Автобус не превышал скорости, предусмотренной для указанного отрезка дороги".

ДТП расследуется Бакинским транспортным агентством и сотрудниками дорожно-патрульной службы.