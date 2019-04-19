Автоавария на дороге Баку-Губа, водитель погиб

На дороге Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, авария произошла на территории Сиязанского района.

Находившийся за рулем автомобиля гражданин России Мамедов Рамиль Закир оглу 1980 г.р. потерял управление во время движения и перевернулся. Водитель скончался на месте от полученных травм.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов и врачи станции скорой неотложной помощи. Тело было передано на обследование в Сумгайытское городское отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

По факту ведется расследование.