Авиарейс Нью-Йорк-Баку совершил вынужденную посадку в аэропорту Гянджи

В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный туман) в аэропорту Баку, капитан воздушного судна рейса AZAL Нью-Йорк - Баку принял решение совершить посадку в аэропорту Гянджи.

Как передает Report со ссылкой на AZAL, cамолет Boeing 787 Dreamliner благополучно приземлился в аэропорту Гянджи в 07:33 по местному времени.

Пассажиры рейса были размещены в терминале аэропорта, им были предоставлены питание и напитки.

После улучшения погодных условий самолет вылетел из Гянджи в Баку в 10:01 по бакинскому времени и приземлился в столице в 10:37.

Отметим, что сильный туман также привел к некоторым задержкам рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев. В настоящее время бакинский аэропорт работает в штатном режиме.