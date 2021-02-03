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Авиакомпания "Победа" не пропустила 40 граждан Азербайджана на борт

Авиакомпания "Победа" не пропустила 40 граждан Азербайджана на борт Сегодня около 40 граждан Азербайджана обратились в азербайджанскую общину Москвы в связи с тем, что не смогли зарегистрироваться на рейс Москва-Стамбул
Происшествия
3 февраля 2021 г. 16:29
Авиакомпания Победа не пропустила 40 граждан Азербайджана на борт

Сегодня около 40 граждан Азербайджана обратились в азербайджанскую общину Москвы в связи с тем, что не смогли зарегистрироваться на рейс Москва-Стамбул и вылететь на родину самолетом российской авиакомпании "Победа".

Об этом российскому бюро Report сообщил Председатель РОО "Азербайджанская община Москвы" Шамиль Тагиев.

"Сегодня была получена информация по данной проблеме. Сотрудники авиакомпании не пустили наших граждан на борт самолета, не зарегистрировали их на рейс и утверждали, что вся информация о недопуске граждан Азербайджана на борт имеется на сайте "Победы", которую мы не нашли. Абсурдно принимать подобные решения по этническому признаку. Нормального ответа с ссылкой на законодательство не было дано", - заявил Шамиль Тагиев.

Пострадавшим от действий "Победы" пришлось покупать билеты у других авиакомпаний, так как они не смогли вылететь домой.

Пассажир Агил Аббасов рассказал, что при покупке билета его никто не предупредил об этих правилах: "Я вовремя приехал в аэропорт, чтобы успеть зарегистрироваться на рейс. Там мне и сказали, что это невозможно. На вопрос, почему меня не пускают на борт, мне ответили, что я гражданин Азербайджана. Я был вынужден купить другой билет и улететь другой авиакомпанией".

Отметим, что жалобы граждан Азербайджана, которых не пропускали на борт, были и ранее. К таким мерам прибегает только авиакомпания "Победа", обосновывая это тем, что компанию оштрафуют на 700 евро за каждого гражданина Азербайджана. Тогда в вопрос вмешалось посольство Азербайджана в России.

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