Авиаэксперт: Заслуга экипажа самолета AZAL в спасении жизни пассажиров несомненна

Спасением жизни выжившие в авиакатастрофе авиалайнера Embraer ERJ-190 компании Azerbaijan Airlines во многом обязаны профессионализму пилотов, которые до последнего пытались спасти воздушное судно.

Спасением жизни выжившие в авиакатастрофе авиалайнера Embraer ERJ-190 компании Azerbaijan Airlines во многом обязаны профессионализму пилотов, которые до последнего пытались спасти воздушное судно.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил экс-заместитель Комитета гражданской авиации Казахстана, авиаэксперт Серик Мухтыбаев.

По его словам, ближайшим местом и наиболее подходящим, на котором можно было приземлиться, командир экипаж выбрал аэропорт Актау.

"Проблемы в части, скорее всего, гидравлических систем. Пилоты самолета, скорее всего, пытались управлять только тягой двигателя, что практически крайне сложно, поэтому они пытались выбрать наиболее оптимальную траекторию и место для посадки", - отмечает Мухтыбаев.

По его мнению, экипаж разбившегося самолета, сделал все возможное для того, чтобы посадить воздушное судно более-менее благополучно.

"К сожалению, есть информация, что они погибли, но они спасли часть пассажиров. И я считаю, здесь заслуга экипажа, несомненно. То есть именно профессионализм экипажа позволил перелететь Каспийское море и приземлиться на суше. Командир имел налет более 15 тыс. часов. Это довольно-таки серьезный налет и то, что они сделали, то есть довели воздушное судно до аэропорта и попытались наиболее безопасно сесть - это только благодаря профессионализму экипажа", - говорит авиаэксперт.

Делать скоропалительных выводов о причинах трагедии Мухтыбаев не стал, отметив, что все будет зависеть от данных черных ящиков.

"Насколько известно, черные ящики нашли. Сейчас, скорее всего, по всем трем странам - это Россия, Азербайджан и Казахстан, собирается полностью вся информация, которая передается в комиссию. В рамках этого будет определен объем и сроки", - сказал он.

Он отметил, что все наземные службы, задействованные в ликвидации последствий авиакатастрофы, на этот раз отработали исключительно своевременно - оперативное прибытие, эвакуация людей и госпитализация - все это сыграло немаловажную роль в спасении жизней.