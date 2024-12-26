Делегация авиационных властей Бразилии и Embraer прибудут в Казахстан в связи с авиакатастрофой в Актау

В Казахстан в пятницу, 27 декабря, ожидается визит авиационных властей Бразилии и компании Embraer в связис крушением вблизи Актау самолета азербайжданской авиакомпании AZAL.

В Казахстан в пятницу, 27 декабря, ожидается визит представителей авиационных властей Бразилии и компании Embraer в связи с крушением вблизи Актау самолета азербайджанской авиакомпании AZAL.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Казахстана.

"Министерство транспорта работает совместно с правительством Азербайджана. Завтра ожидается прибытие авиационных властей Бразилии и компании Embraer. В Тупкараганском районе действует режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба", - говорится в информации.

Как сообщалось ранее, 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. Из них выжили 29 человек, погибли - 38.