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Делегация авиационных властей Бразилии и Embraer прибудут в Казахстан в связи с авиакатастрофой в Актау

Делегация авиационных властей Бразилии и Embraer прибудут в Казахстан в связи с авиакатастрофой в Актау В Казахстан в пятницу, 27 декабря, ожидается визит авиационных властей Бразилии и компании Embraer в связис крушением вблизи Актау самолета азербайжданской авиакомпании AZAL.
Происшествия
26 декабря 2024 г. 10:49
Делегация авиационных властей Бразилии и Embraer прибудут в Казахстан в связи с авиакатастрофой в Актау

В Казахстан в пятницу, 27 декабря, ожидается визит представителей авиационных властей Бразилии и компании Embraer в связи с крушением вблизи Актау самолета азербайджанской авиакомпании AZAL.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Казахстана.

"Министерство транспорта работает совместно с правительством Азербайджана. Завтра ожидается прибытие авиационных властей Бразилии и компании Embraer. В Тупкараганском районе действует режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба", - говорится в информации.

Как сообщалось ранее, 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. Из них выжили 29 человек, погибли - 38.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyanın aviasiya rəsmiləri və “Embraer”in heyəti təyyarə qəzası ilə əlaqədar Qazaxıstana gələcək
Версия на английском языке Brazilian aviation authorities, Embraer to arrive in Kazakhstan in connection with Aktau plane crash

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