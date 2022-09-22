Авазу Зейналлы и Эльнуру Шукюрову предъявлены новые обвинения, один человек объявлен в розыск

Против руководителей интернет-каналов Аваза Зейналлы и Эльнура Шукюрова выдвинуты новые обвинения, один человек объявлен в розыск.

Против руководителей интернет-каналов Аваза Зейналлы и Эльнура Шукюрова выдвинуты новые обвинения, один человек объявлен в розыск.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Расследование выявило обоснованные подозрения, что ряд субъектов медиа, войдя в предварительный сговор и используя возможности руководимых ими интернет-каналов, незаконно влияли на решения должностных лиц различных государственных органов и добивались принятия решений в пользу отдельных граждан в обмен на материальные блага.

Так, возникли обоснованные подозрения, что гендиректор ООО Xural Yayınları Аваз Зейналов, заместитель директора ООО Səda TV Эльнур Шукюров и его знакомый Теймур Сабир оглу Рагимов в обмен на 11 070 манатов, пользуясь возможностями интернет-канала Xural TV, добились подлога документов и получения соответствующих документов для приватизации земельного участка в городе Сумгайыт в пользу Назакет Джафаровой.

Кроме того, Аваз Зейналов, Эльнур Шукюров и его знакомый Тельман Гусейн Велиев оглу получили 7000 манатов у Эльшана Мехдиева для воздействия на решение должностного лица в ИВ Сабунчинского района.

Также возникли обоснованные подозрения в незаконном влиянии на принятие решения о предоставлении письма об отсутствии возражений против приватизации и получения необходимых документов, связанных с приватизацией 0.57 га земли и строения площадью 168 кв.м, находящихся на балансе Сураханского районного объединения жилищно-коммунального хозяйства, в обмен на 50 000 манатов.

Следствием были установлены обоснованные подозрения, что Эльнур Шукюров и Аваз Зейналов совершили указанное деяние в составе группы лиц.

На основании собранных доказательств Зейналову Авазу Тапдыг оглу и Шукюрову Эльнуру Закир оглу вновь предъявлены обвинения по статье 312-1.1 УК АР, а Рагимов Теймур Сабир оглу привлечен в качестве обвиняемого по статье 312-1.1 УК и объявлен в розыск за уклонение от следствия.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.