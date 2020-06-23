​Авария в столице, есть пострадавшие

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Сураханском районе.

В результате столкновения двух автомобилей в поселке Говсан пострадали Руслан Джафаров Акиф оглу 1983 года рождения, Мехман Агаев Агамоглан оглу 1959 года рождения и Рамин Джафаров Акбер оглу 1994 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в больницу в карете скорой помощи. Врачи диагностировали у Руслана Джафарова ушиб головного мозга, у М. Агаева - перелом ключицы, а у Рамина Джафарова - ушиб груди.