Авария в регионе Азербайджана, водитель скончался на месте

В Сальянском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передаёт аранское бюро Report, авария произошла в вечерние часы на участке дороги Сальян-Нефтчала, проходящем по территории села Арабгардашбейли.

Житель Сальяна 1973-го года рождения Наджафов Эльсевер Наджафали оглу потерял управление автомобилем марки "Лада", в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась.

Во время аварии водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести, от которых скончался на месте. Тело было передано на обследование в Сальянское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

По факту ведётся расследование.