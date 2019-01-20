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    Авария в Имишли завершилась смертью, есть пострадавшие

    В результате автомобильной аварии в Имишлинском районе один человек погиб, двое получили травмы

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В результате автомобильной аварии в Имишлинском районе один человек погиб, двое получили травмы.

    Как передаёт миль-муганское бюро Report, инцидент произошёл у въезда в город.

    Автомобиль марки «Газель», съехав с дороги, перевернулся на автомобиль марки «ВАЗ-2106», за рулём которого находился житель Имишли 1957 года рождения Аллахвердиев Хидаят Шекералы оглу. В результате водитель погиб, а находившиеся в автомобиле жители Имишли Ахмедов Рамиз Ахмед оглу (1962 года рождения) и Мамедова Кямаля Гараш гызы (1967 года рождения) получили травмы. Пострадавшие были доставлены в имишлинскую районную центральную больницу.

    По факту ведётся расследование.

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