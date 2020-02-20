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Авария в Баку, есть жертвы

​Авария в Баку, есть жертвы

В столице произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию 112 министерства поступила информация о том, что в Гарадагском районе Баку автомобиль марки Kia врезался в рекламный щит на обочине дороги.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Службы спасения особого риска извлекли из деформированного автомобиля тела Замана Абдуллаева Фираил оглу 1981 года рождения и еще одного человека, личность которого пока не установлена, и передали по назначению. 

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