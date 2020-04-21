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Авария в Баку, есть раненые - ВИДЕО

Авария в Баку, есть раненые

На дороге Баку-Сумгайыт произошло тяжелое ДТП.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Бинагадинском районе, вблизи маркета Rahat.

Автомобиль марки Mercedes врезался в бетонное ограждение на обочине дороги. В результате пострадали Турал Гурбанов Самандар оглу 1986 года рождения, Садиг Джалилов Джейхун оглу 1999 года рождения и Илькин Бахышлы Байкиши оглу 1993 года рождения.

Пострадавшие были госпитализированы в машине скорой помощи. Врачи диагностировали у Т.Гурбанова закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а у И.Бахышлы – перелом левого бедра.

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