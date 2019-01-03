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    Авария оставила без света часть Абшерона

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В результате аварии приостановлено электроснабжение части поселка Сарай Абшеронского района, около 1000 абонентов из жилого массива Узюмлюк.

    Как передает Report, перебои связаны с аварией, произошедшей в 21:00 на Сарайской высоковольтной линии.

    По словам жителей, по причине аварии приостановлено также функционирование светофоров на проспекте генерала Мухаммеда Асадова, объединяющем город Сумгайыт с поселком Сарай и дорогой Баку-Губа. В результате наблюдаются определенные проблемы в передвижении автомобилей и пешеходов.

    По словам, главы пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаева, в настоящий момент на месте задействованы сотрудники структуры.

    «Мы осведомлены об инциденте. На территорию были немедленно направлены наши сотрудники и техника. В настоящий момент проводится работа по устранению последствий аварии».

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