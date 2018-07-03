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    Авария на ТЭЦ в Мингячевире: Баку и ряд районов остались без электричества - ОБНОВЛЕНО

    В Мингячевире на тепловой электростанции произошла авария
    © Report

    Мингячевир. 3 июля. REPORT.AZ/ В Мингячевире на тепловой электростанции произошла авария.

    Как передает Ширванское бюро Report, по предварительной версии, авария произошла в одном из энергетических блоков. В результате аварии без света остались Баку, Сумгайыт, Гянджа, Ширван, Агдаш, Барда и ряд других районов.

    Как сообщил Report глава пресс-службы "Азерэнержи" Танрыверди Мустафаев, все сотрудники ведомства во главе с председателем ОАО Баба Рзаевым в срочном порядке были вызваны на работу. 

    ***00:33

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В большинстве районов Баку прекращена подача электроэнергии.

    Как сообщает Report, в настоящее время ОАО "Азерэнержи" расследует причины происшествия.

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