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Авария на проспекте Зии Буньядова в Баку привела к пробке - ФОТО

Авария на проспекте Зии Буньядова в Баку привела к пробке - ФОТО

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, инцидент произошел на мосту "Чермет", расположенном на проспекте Зии Буньядова.

Грузовой автомобиль марки Mercedes с государственным номерным знаком 99-RL-161 столкнулся с легковым автомобилем Opel с государственным номерным знаком 99-EA-139.

В результате ДТП легковой автомобиль был серьезно поврежден, никто не пострадал.

В результате аварии на дороге образовалась пробка.

По факту ведется расследование.

Фото: Рамин Шахбазов

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