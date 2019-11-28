Авария на проспекте Зии Буньядова в Баку привела к пробке - ФОТО

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report, инцидент произошел на мосту "Чермет", расположенном на проспекте Зии Буньядова.
Грузовой автомобиль марки Mercedes с государственным номерным знаком 99-RL-161 столкнулся с легковым автомобилем Opel с государственным номерным знаком 99-EA-139.
В результате ДТП легковой автомобиль был серьезно поврежден, никто не пострадал.
В результате аварии на дороге образовалась пробка.
По факту ведется расследование.
Фото: Рамин Шахбазов
İsmayıl NəsibliАвтор новости