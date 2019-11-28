Авария на проспекте Зии Буньядова в Баку привела к пробке - ФОТО

Авария на проспекте Зии Буньядова в Баку привела к пробке - ФОТО

28 ноября, 2019 10:12

https://report.az/storage/news/9d269a5af297510019c37f45edf87e32/7f8e1d92-793f-4757-a457-b3fb41537aa1_292.jpg В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report, инцидент произошел на мосту "Чермет", расположенном на проспекте Зии Буньядова. Грузовой автомобиль марки Mercedes с государственным номерным знаком 99-RL-161 столкнулся с легковым автомобилем Opel с государственным номерным знаком 99-EA-139. В результате ДТП легковой автомобиль был серьезно поврежден, никто не пострадал. В результате аварии на дороге образовалась пробка. По факту ведется расследование. Фото: Рамин Шахбазов

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