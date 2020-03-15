Авария на проспекте в Баку привела к пробке - ФОТО

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, об этом сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, после ДТП произошедшем на Тбилисском проспекте, в одном из автомобилей внезапно вспыхнул пожар.

На место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям. В результате проведенных мероприятий пожар был потушен.

Отметим, что из-за пожара на территории, рядом с автозаправкой İST Petrol возникла пробка.