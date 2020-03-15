 Наверх

Авария на проспекте в Баку привела к пробке - ФОТО

Авария на проспекте в Баку привела к пробке

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, об этом сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, после ДТП произошедшем на Тбилисском проспекте, в одном из автомобилей внезапно вспыхнул пожар.

На место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям. В результате проведенных мероприятий пожар был потушен.

Отметим, что из-за пожара на территории, рядом с автозаправкой İST Petrol возникла пробка. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!