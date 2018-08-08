 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Авария на дороге Баку-Губа, есть пострадавшие

    Сумгайыт. 8 августа. REPORT.AZ/ В Сумгайыте произошло ДТП.

    Как сообщает местное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через Сумгайыт отрезке дороги Баку-Губа. 

    Превысивший скорость водитель, потеряв управление за рулем автомобиля, врезался в железный барьер на обочине дороги.  

    В результате ДТП пострадали 2 человека - Закир Исмаил оглу Магеррамов 1959 г.р. и его супруга Керимет Солтан гызы Магеррамова 1964 г. р. Получившие различные травмы супруги помещены в больницу. 

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi