Число аварий на магистральных дорогах Азербайджана возросло на 36%

Названо число аварий, произошедших на магистральных дорогах Азербайджана.

Названо число аварий, произошедших на магистральных дорогах Азербайджана.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, в январе-марте 2022 года на магистральных дорогах произошли 64 аварии, что на 36,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В жилых пунктах произошло 339 дорожно-транспортных происшествия, что на 3% больше, чем в прошлом году.

Отметим, что в январе-марте этого года произошло 403 ДТП, что на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Число пострадавших в результате этих инцидентов выросло на 12,3% до 556 человек. Из них 183 человека погибли, 373 – получили ранения. Из происшествий 48,9% произошли днем, 35% - ночью, 16,1% - в сумерки, 29% пришлись на выходные.

84,1% ДТП произошли в жилых пунктах, число погибших в них выросло на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 129 человек, число раненых сократилось на 0,9%, составив 335 человек.