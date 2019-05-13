Иран призвал расследовать атаку на торговые суда у берегов ОАЭ

Официальный представитель МИД Ирана заявил, что акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ вызывают беспокойство и требуют расследования.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение агентства.

"То, что случилось с несколькими кораблями в Оманском заливе, вызывает сожаление и беспокойство одновременно и создает для нас неудобство, и мы требуем начать расследование это инцидента", - говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел ОАЭ заявило в воскресенье, что четыре торговых судна подверглись "актам вредительства" в районе порта Фуджейра, никто не пострадал. Отмечается, что в результате инцидентов жертв нет, а из кораблей не вытекло никаких опасных жидкостей или топлива.Ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на местные источники сообщил в воскресенье, что несколько мощных взрывов прогремели утром в воскресенье в порту Фуджейра в ОАЭ в результате пожара, охватившего как минимум семь нефтяных танкеров. Власти эмирата Фуджейра впоследствии опровергли данные сообщения.