Астраханские пограничники задержали гражданина Азербайджана, находящего в розыске на родине

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана пытался пересечь государственную границу России с Казахстаном, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Как передает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Астраханской области, 54-летний гражданин Азербайджана следовал из Волгограда в Казахстан.

Во время проверки документов выяснилось, что он находится в розыске — на протяжении трех месяцев скрывался от органов правосудия Азербайджана, которые подозревают его в мошенничестве.

Азербайджанец задержан и передан в полицию.