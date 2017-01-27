 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Астраханские пограничники задержали гражданина Азербайджана, находящего в розыске на родине

    На протяжении трех месяцев он скрывался от органов правосудия Азербайджана

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана пытался пересечь государственную границу России с Казахстаном, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Как передает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Астраханской области, 54-летний гражданин Азербайджана следовал из Волгограда в Казахстан.

    Во время проверки документов выяснилось, что он находится в розыске — на протяжении трех месяцев скрывался от органов правосудия Азербайджана, которые подозревают его в мошенничестве.

    Азербайджанец задержан и передан в полицию.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi