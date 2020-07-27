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Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана оштрафована на 20 тыс. манатов

Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана оштрафована на 20 тыс. манатов Недовольная решением Ассоциация подала апелляцию
Происшествия
27 июля 2020 г. 11:22
Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана оштрафована на 20 тыс. манатов

Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения составила административный протокол в отношении Ассоциации спортивных журналистов Азербайджана.

Как передает Report, на основе данного протокола Ясамальский районный суд вынес решение о применении штрафа в отношении организации на 20 000 манатов.

Ассоциация признана виновной по статье 192.1 (Привлечение работодателями физического лица к выполнению каких-либо работ (оказанию услуг) без заключения трудового договора (контракта) в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Азербайджанской Республики) Кодекса об административных проступках.

Недовольная решением Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана подала апелляцию.

Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda jurnalist təşkilatı 20 min manat cərimələndi
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