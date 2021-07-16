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Ашуга Намига обвинили в сексуальном насилии

Ашуга Намига обвинили в сексуальном насилии В правоохранительные органы поступила жалоба на известного ашуга Намига Фархадоглу (Намиг Гусейнов).
Происшествия
16 июля 2021 г. 13:50
Ашуга Намига обвинили в сексуальном насилии

В правоохранительные органы поступила жалоба на известного ашуга Намига Фархадоглу (Намиг Гусейнов).

Как сообщает Report, Э.Р. (инициалы условные - ред.) обратилась с жалобой в правоохранительные органы и сообщила, что ашуг Н.Фархадоглу избил ее и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Н.Фархадоглу подтвердил Report, что он был вызван в отдел полиции на основе этой жалобы и уже дал показания.

Музыкант заявил, что не принимает выдвинутые против него обвинения, что это ложь и клевета.

Н.Фархадоглу заявил, что у него есть кадры с камеры видеонаблюдения и он передаст их полиции.

"Эта женщина сказала мне, чтобы я устроил ее сына в школу, так как у меня много знакомых. Я ей ответил, что у меня нет знакомых в этой школе. Эта женщина мне не родственница, не знакомая, я вообще ее не знаю. Сказала бы, научи моего сына играть на сазе, выведи его на телевидение и т. д. - я бы еще мог помочь. Я не понимаю, зачем я должен избивать женщину? В конце концов, разве можно бить женщину? Это кампания, чтобы очернить мое имя. В настоящее время полиция проводит расследование", - добавил ашуг Намиг Фархадоглу.

Напомним, это не первый случай, когда имя ашуга и телеведущего Намига Фархадоглу упоминается в связи с сексуальными домогательствами. В октябре прошлого года в 18-й отдел полиции Наримановского РУП поступила жалоба на Н.Гусейнова. Обратившаяся в полицию женщина утверждала, что ашуг Намиг оскорбил ее и сделал ей непристойное предложение. Решением суда Н.Гусейнов был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 535.1 Кодекса об административных правонарушениях АР.

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Версия на азербайджанском языке Aşıq Namiq daha bir qadına qarşı seksual zorakılıqda ittiham olunur

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