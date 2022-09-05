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Аршад Гусейнов: На дорогах Баку возникнут небывалые пробки

Аршад Гусейнов: На дорогах Баку возникнут небывалые пробки Спустя неделю после начала школьных занятий жители Баку станут свидетелями невиданных ранее пробок на дорогах столицы.
Происшествия
5 сентября 2022 г. 14:18
Аршад Гусейнов: На дорогах Баку возникнут небывалые пробки

Спустя неделю после начала школьных занятий жители Баку станут свидетелями невиданных ранее пробок на дорогах столицы.

Как сообщает Report, об этом сказал эксперт в области транспорта, юрист Аршад Гусейнов.

Эксперт называет ряд способствующих этому причин:

- Не расширяется столичный метрополитен;

- пассажирские перевозки автобусами, составляющие основу столичного общественного транспорта, переживают очень серьезный экономический, технический и организационный кризис. Без вмешательства государства крах транспортного сектора не за горами;

- таксомоторные компании объявили гонку за дешевую цену на перевозки, что привело к многократному увеличению количества легковых такси;

- Увеличение числа личных автомобилей говорит о материальном благосостоянии граждан. Но беда в том, что в нашей стране личным автомобилем пользуется не только его владелец, а все члены его семьи и другие родственники;

- предложения о стремлении превратить велосипед в реальное средство передвижения остаются только на словах;

- другие причины пробок (проблемы с регулированием траффика в ряде мест, незаконные парковки, иногда элементарное отсутствие культуры вождения и т.д.).

На фоне сложившейся картины пробки неизбежны, считает эксперт.

"И главное, что сейчас нет четкого плана действий по решению назревшей проблемы. А если и таковой есть, то об этом ничего не известно обществу. Необходимо провести серьезную работу в этом направлении", - отметил Гусейнов.

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Версия на азербайджанском языке Ərşad Hüseynov: "Bakı yollarında indiyədək rast gəlmədiyimiz tıxaclar yaranacaq"

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