Аршад Гусейнов: На дорогах Баку возникнут небывалые пробки

Спустя неделю после начала школьных занятий жители Баку станут свидетелями невиданных ранее пробок на дорогах столицы.

Спустя неделю после начала школьных занятий жители Баку станут свидетелями невиданных ранее пробок на дорогах столицы.

Как сообщает Report, об этом сказал эксперт в области транспорта, юрист Аршад Гусейнов.

Эксперт называет ряд способствующих этому причин:

- Не расширяется столичный метрополитен;

- пассажирские перевозки автобусами, составляющие основу столичного общественного транспорта, переживают очень серьезный экономический, технический и организационный кризис. Без вмешательства государства крах транспортного сектора не за горами;

- таксомоторные компании объявили гонку за дешевую цену на перевозки, что привело к многократному увеличению количества легковых такси;

- Увеличение числа личных автомобилей говорит о материальном благосостоянии граждан. Но беда в том, что в нашей стране личным автомобилем пользуется не только его владелец, а все члены его семьи и другие родственники;

- предложения о стремлении превратить велосипед в реальное средство передвижения остаются только на словах;

- другие причины пробок (проблемы с регулированием траффика в ряде мест, незаконные парковки, иногда элементарное отсутствие культуры вождения и т.д.).

На фоне сложившейся картины пробки неизбежны, считает эксперт.

"И главное, что сейчас нет четкого плана действий по решению назревшей проблемы. А если и таковой есть, то об этом ничего не известно обществу. Необходимо провести серьезную работу в этом направлении", - отметил Гусейнов.