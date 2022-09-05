Аршад Гусейнов: На дорогах Баку возникнут небывалые пробки

Спустя неделю после начала школьных занятий жители Баку станут свидетелями невиданных ранее пробок на дорогах столицы.
Как сообщает Report, об этом сказал эксперт в области транспорта, юрист Аршад Гусейнов.
Эксперт называет ряд способствующих этому причин:
- Не расширяется столичный метрополитен;
- пассажирские перевозки автобусами, составляющие основу столичного общественного транспорта, переживают очень серьезный экономический, технический и организационный кризис. Без вмешательства государства крах транспортного сектора не за горами;
- таксомоторные компании объявили гонку за дешевую цену на перевозки, что привело к многократному увеличению количества легковых такси;
- Увеличение числа личных автомобилей говорит о материальном благосостоянии граждан. Но беда в том, что в нашей стране личным автомобилем пользуется не только его владелец, а все члены его семьи и другие родственники;
- предложения о стремлении превратить велосипед в реальное средство передвижения остаются только на словах;
- другие причины пробок (проблемы с регулированием траффика в ряде мест, незаконные парковки, иногда элементарное отсутствие культуры вождения и т.д.).
На фоне сложившейся картины пробки неизбежны, считает эксперт.
"И главное, что сейчас нет четкого плана действий по решению назревшей проблемы. А если и таковой есть, то об этом ничего не известно обществу. Необходимо провести серьезную работу в этом направлении", - отметил Гусейнов.