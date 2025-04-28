Армянский генерал: Кочарян и Саргсян участвовали в разработке плана и самой операции по оккупации города Шуша

Армянский генерал: Кочарян и Саргсян непосредственно участвовали в операции по оккупации города Шуша

Экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян непосредственно участвовали в разработке плана и самой операции по оккупации Шушинского района в Первой Карабахской войне.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют заявления генерал-полковника ВС Армении Гургена Далибалтаяна (1926-2015), видеоматериалы которых были показаны на сегодняшнем заседании суда по делу представителей бывшего сепаратистского режима в Карабахе.

В своих заявлениях Далибалтаян также называет операцию по оккупации города Шуша значимым событием.

Напомним, сегодня в Бакинском судебном комплексе проходит очередное судебное заседание по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях.