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Армянский генерал: Кочарян и Саргсян участвовали в разработке плана и самой операции по оккупации города Шуша

Армянский генерал: Кочарян и Саргсян участвовали в разработке плана и самой операции по оккупации города Шуша Армянский генерал: Кочарян и Саргсян непосредственно участвовали в операции по оккупации города Шуша
Происшествия
28 апреля 2025 г. 14:30
Армянский генерал: Кочарян и Саргсян участвовали в разработке плана и самой операции по оккупации города Шуша

Экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян непосредственно участвовали в разработке плана и самой операции по оккупации Шушинского района в Первой Карабахской войне.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют заявления генерал-полковника ВС Армении Гургена Далибалтаяна (1926-2015), видеоматериалы которых были показаны на сегодняшнем заседании суда по делу представителей бывшего сепаратистского режима в Карабахе.

В своих заявлениях Далибалтаян также называет операцию по оккупации города Шуша значимым событием.

Напомним, сегодня в Бакинском судебном комплексе проходит очередное судебное заседание по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях.

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Версия на английском языке Armenian General admits Serzh Sargsyan,Robert Kocharian involved in planning, developing, and launching Shusha operation
Версия на азербайджанском языке Erməni general: Şuşa əməliyyatının işlənməsində, hazırlanmasında Robert Köçəryan və Serj Sarkisyan iştirak edib

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