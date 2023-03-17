Армянские заключенные в Азербайджане довольны условиями содержания

По поручению Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы (НПГ) без предварительного уведомления посетили Бакинский следственный изолятор пенитенциарной службы.

По поручению Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы (НПГ) без предварительного уведомления посетили Бакинский следственный изолятор пенитенциарной службы.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

Было отмечено, что члены НПГ в индивидуальном порядке приняли и заслушали обращения многих лиц, содержащихся в этом учреждении, в том числе армян, арестованных после прекращения военных действий на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В рамках посещения, в котором также принял участие врач, на месте были изучены условия содержания заключенных - состояние камер, размеры, освещение, вентиляция, условия личной гигиены и санитарии, медицинское обслуживание, питание.

Заключенные сообщили, что у них нет жалоб на условия содержания, обращения, имеется доступ к телефонной связи, переписке, возможностям доступа к информации (телевидение, публикации), медицинскому обслуживанию.

Было отмечено, что задержанные имеют доступ к книгам и информационным материалам (на своем языке), а также им предоставлена возможность беспрепятственной встречи с представителями Международного комитета Красного Креста.