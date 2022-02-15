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Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции в двух направлениях

Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции в двух направлениях 14 февраля с 18:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зяркенд Басаркечярского района без какой-либо на то причины периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенно
Происшествия
15 февраля 2022 г. 11:18
Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции в двух направлениях

14 февраля с 18:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зяркенд Басаркечярского района без какой-либо на то причины периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Бармагбина Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

15 февраля примерно в 01:40 с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подверглись обстрелу наши позиции в направлении населенного пункта Агбулаг Товузского района.

Азербайджанской армией были приняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Armenian army fires on Azerbaijani positions in two directions
Версия на азербайджанском языке Ermənistan hərbçiləri Azərbaycan mövqelərini iki istiqamətdə atəşə tutub

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