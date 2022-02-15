Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции в двух направлениях

14 февраля с 18:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зяркенд Басаркечярского района без какой-либо на то причины периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенно

14 февраля с 18:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зяркенд Басаркечярского района без какой-либо на то причины периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Бармагбина Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

15 февраля примерно в 01:40 с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подверглись обстрелу наши позиции в направлении населенного пункта Агбулаг Товузского района.

Азербайджанской армией были приняты адекватные ответные меры.