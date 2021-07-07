Армянские преступники попросили на суде прощения у азербайджанского народа

Сегодня в Ясамальском районном суде прошло очередное судебное заседание по уголовному делу армянских военнослужащих Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, обвиняемых в пытках азербайджанских военнопленных во время Первой Карабахской

Сегодня в Ясамальском районном суде прошло очередное судебное заседание по уголовному делу армянских военнослужащих Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, обвиняемых в пытках азербайджанских военнопленных во время Первой Карабахской войны.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева обвиняемый Людвик Мкртичян ответил на вопросы.

Он сообщил, что в 1993 году был в Карабахе, в агдеринском селе, однако войны тогда не было:

"Там я был месяц, потом был в Гадруте. Тогда я лечился. В 1994 году я прибыл в Суговушан. Когда мы копали окоп, около нас упал снаряд и я получил контузию. Тогда я был в составе армянского вооруженного формирования. Вооруженное формирование было создано Арменией. Я с тем отрядом прибыл в Карабах. Шла война, мы делали, что нам говорили. После боев я уехал из Армении за границу".

Людвик Мкртичян отметил, что на апрельские бои ушел добровольцем посредством организации:

"Эта организация финансируется армянами, проживающими за границей. Они привлекли меня при апрельских боях. Я был вынужден присоединиться к боям. Я знал, что армяне оккупировали Карабах. В октябре 2020 года я приехал в Гадрут с неизвестными мне людьми и примкнул к обороне. Я знал, что на самом деле Гадрут – территория Азербайджана. Но там жили армяне".

Обвиняемый сказал, что 20 октября был задержан в гадрутском селе, названия которого не знает:

"Тогда мы, военные отходили, прятались в лесах. Наш командир пропал, я не знаю, куда он ушел. Там было 120 солдат, мы прятались в лесистой местности. Начался обстрел с двух сторон, мы стояли в месте наподобие котлована. С наступлением сумерек начали идти в направлении гор. Утром Азербайджанская армия взяла меня в плен. Я не считаю азербайджанских военнослужащих своими врагами. Лучше бы не было такой войны".

В ответ на вопросы судьи он сказал, что за участие в боях награжден 5 медалями: "Все они юбилейные медали, но не имеют ценности".

Людвик Мкртичян попросил у Азербайджана и азербайджанского народа прощения за содеянное:

"Мы люди, все можем совершить ошибку".

На процессе Алеша Хосровян, отвечая на вопросы прокурора, сказал, что во время первой войны в Карабахе был на границе двух стран:

"Тогда я участвовал там как гражданское лицо. Хочу искренне сказать, что я не был на войне добровольцем. У меня был малолетний ребенок, я примкнул к боям, чтобы заработать денег. Я считаю себя виноватым только в нарушении границ Азербайджана. Я также прошу прощения у вас, народа, у всех".

Потерпевший Фамиль Алиев заявил, что обвиняемые лжесвидетельствуют и сказал, что Людвик Мкртичян и Алеша Хосровян были в составе армянского военного формирования и после войны, и пытали азербайджанских пленных:

"В мае 1995 года армяне понесли большие потери в боях, их тела приносили в Шушинскую тюрьму. Мкртичян был там же. Тогда нас жестоко избили. В июне в Шуше была свадьба армянского офицера, он присутствовал там как офицер. Армяне называли их "АСАЛА". Их как военных особо уважали за пытки над азербайджанцами".

Потерпевший Джавид Гусейн сообщил, что 21 марта 1995 года Людвик Мкртичян и Алеша Хосровян связали его и выкололи ему глаз:

"Когда Гарик выкалывал мне глаз, Мкртичян и Хосровян привязали мои руки к стене. Тогда эти двое пытали нас в тюрьме".

В процессе начался этап рассмотрения документов.

Суд продолжится 14 июля.

Члены вооруженных группировок армянского сепаратистского режима, действующего в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики, граждане Республики Армения Мкртичян Людвик Мкртичович и Хосровян Алеша Арамаисович обвиняются по уголовному делу, начатому по фактам военных преступлений и преступлений против мира и человечности и другим фактам в отношении азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджанской Республики.

Установлены факты захвата Людвиком Мкртичяном и Алешей Хосровяном азербайджанских заложников, пыток и жестокого обращения с ними и другими лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права. Расследованием установлено, что гражданин Республики Армения Людвик Мкртичян, 1969 года рождения, по предварительному сговору участвовал в деятельности вооруженных группировок, состоящих из прибывших из Армении, а также проживающих в Нагорно-Карабахском регионе армян, пытал гражданина Азербайджанской Республики, взятого в заложники в июле 1991 года и незаконно удерживаемого в лесу Баллыджа недалеко от Ходжалы, и выполнявшего функции переводчика во время допроса сотрудниками спецслужб Армении мирного жителя, взятого в заложники членами армянских вооруженных формирований 13 сентября 1999 года в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района, доставленного в город Иреван и незаконно удерживаемого в одной из воинских частей города.

Следствием также было установлено, что Людвик Мкртичян в различное время избивал и подвергал пыткам 11 взятых в плен граждан Азербайджана на территории Ходжавендского и Агдеринского районов, в Шушинской тюрьме и городе Иреван, а также застрелил из автомата военнослужащего Н-ской воинской части Министерства обороны.

Людвик Мкртичян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Меликджанлы Физулинского района военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана.

Следствием было установлено, что Алеша Хосровян пытал находившихся в плену 5 азербайджанцев, жестоко и бесчеловечно обращался с ними. Так, Алеша Хосровян подверг жестокому и бесчеловечному обращению военнослужащего одной из воинских частей Министерства обороны, который был взят в плен в апреле 1994 года, и во время незаконного удержания последнего под стражей в одном из домов села Мысмына (Агбулаг) Ходжавендского района принудил его к тяжелым работам по строительству дома так называемого министра обороны Нагорно-Карабахской Республики Бабаяна Самвела Андраниковича.

Кроме того, Алеша Хосровян пытал солдат Вооруженных сил Азербайджана, взятых в плен в 1993-1994 годах, которые содержались под стражей в Шушинской тюрьме, систематически избивал их, морил их голодом, тем самым причиняя им физические и психические страдания.

Алеша Хосровян был задержан вооруженными подразделениями Азербайджана 3 октября 2020 года во время попыток осуществить разведывательные действия на территории Азербайджанской Республики.

Людвику Мкртичяну и Алеше Хосровяну предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание непредусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям Уголовного кодекса, и по решению суда они были заключены под стражу. 20 мая было утверждено обвинительное заключение по делу и направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд.