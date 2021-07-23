Армянские диверсанты выступили с последним словом в бакинском суде

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается заседание по уголовному делу в отношении членов террористической группировки, состоящей из граждан Армении – Карапетяна Рафика Робертовича, Голояна Гургена Ованесовича, Тадевосяна Грайра Серьежевича, М

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается заседание по уголовному делу в отношении членов террористической группировки, состоящей из граждан Армении – Карапетяна Рафика Робертовича, Голояна Гургена Ованесовича, Тадевосяна Грайра Серьежевича, Малояна Вагаршака Мерожановича, Егизаряна Сасуна Сейрановича, Варданяна Арсена Араиковича, Бахрикяна Вахагена Эдиковича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Диланяна Армана Вазгеновича, Мартояна Манука Ованесовича, Амбарданяна Мелса Карапетовича, Микаэляна Андраника Вазгеновича и Григоряна Феликса Аршаковича.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова выступили адвокаты обвиняемых.

Адвокаты заявили, что их подзащитные не являются непосредственными субъектами преступления, они были обмануты военно-политическим руководством Армении и без своего ведома доставлены в поселок Гадрут Ходжавендского района. Адвокаты попросили для подзащитных оправдательного приговора и экстрадиции из страны.

Затем обвиняемым было предоставлено последнее слово. Обвиняемые выразили раскаяние в содеянном и попросили оправдать их.

Суд удалился на совещание для вынесения приговора.